На Донбассе полицейские стреляли в пьяного гонщика
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня ночью пьяный водитель едва не протаранил полицейский автомобиль в Покровском районе Донецкой области, бежал под пулями грунтовыми дорогами и даже после остановки автомобиля отказался выходить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
Внимание полицейских, которые патрулировали район, привлекли внимание странные маневры машины "ВАЗ", которая, двигаясь навстречу, чуть не протаранила их служебное авто.
Водитель не остановился по требованию полиции и попытался скрыться грунтовыми дорогами.
Из соображений безопасности полиция вызвала группу спецназа, которая начала преследование машины. Водитель не остановился несмотря на предупреждения об использовании огнестрельного оружия, поэтому правоохранители открыли огонь по колесам.
После остановки авто водитель заблокировал все двери, и полицейским пришлось выбивать стекло. Внутри машины также находились пассажиры.
Медицинская экспертиза установила, что водитель был пьян, так же как и двое его пассажиров. Ему инкриминируется вождение в состоянии опьянения, злостное неповиновение полиции и нарушение правил дорожного движения.
Как сообщал УНН, в Ровенской пьяный полицейский сбил на тротуаре двух мальчиков.