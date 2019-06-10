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Пьяный водитель на автомобиле врезался в дом

Пьяный водитель на автомобиле врезался в дом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Нетрезвый водитель на автомобиле въехал в дом в Ивано-Франковске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение об инциденте, который произошел на улице Черновола, 144, правоохранители получили 9 июня около 18:20.

"Прибывший на место происшествия экипаж установил, что водитель 1987 года рождения, житель села Яблонька, Богородчанского района, управляя транспортным средством Ford Sierra, без права управления им, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на зеленые насаждения и фасад дома, повредив металлические опоры для вывешивания одежды и балкон", - указали в патрульной полиции.

Как указано, водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат - 1,98 промилле.

В результате на водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 130, ст. 124 и постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.

Напомним, в Черноморске в Одесской области пьяный водитель врезался в машину полиции, полицейского госпитализировали.

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