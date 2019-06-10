П'яний водій автомобілем врізався у будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Нетверезий водій на автомобілі в'їхав у будинок в Івано-Франківську. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківської області.
Повідомлення про інцидент, який стався на вулиці Чорновола, 144, правоохоронці отримали 9 червня близько 18:20.
"Прибувши на місце події, екіпаж встановив, що водій 1987 року народження, житель села Яблунька, Богородчанського району, керуючи транспортним засобом Ford Sierra, без права керування ним, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та допустив наїзд на зелені насадження та фасад будинку, пошкодивши металічні опори для вивішування одягу та балкон", - вказали у патрульній поліції.
Як вказано, водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння, результат - 1,98 проміле.
У результаті на водія складено протокол за ч. 1 ст. 130, ст. 124 та постанова за ч. 2 ст. 126 КУпАП.
Нагадаємо, у Чорноморську на Одещині п'яний водій врізався у машину поліції, поліцейського госпіталізовано.