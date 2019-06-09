У Чорноморську п'яний водій врізався в машину поліції, поліцейського госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На великій швидкості у припаркований на узбіччі службовий автомобіль із ввімкненими проблисковими маячками влетів ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав поліцейський. Подія сталася в місті Чорноморськ, коли група реагування патрульної поліції перевіряла документи водія ВАЗу, який підрізав автомобіль поліцейських.
В результаті аварії постраждав один із співробітників поліції. Наразі він у лікарні з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини та черепно-мозковою травмою.
Винуватець ДТП у відділі поліції, він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, у курортному районі Одеси сміттєвоз збив чоловіка. Від травм потерпілий помер.