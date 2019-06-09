У Чорноморську п'яний водій врізався в машину поліції, поліцейського госпіталізовано

КИЇВ. 10 червня. УНН. На великій швидкості у припаркований на узбіччі службовий автомобіль із ввімкненими проблисковими маячками влетів ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.