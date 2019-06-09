В Черноморске пьяный водитель врезался в машину полиции, полицейского госпитализировили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
В результате аварии телесные повреждения получил полицейский. Происшествие произошло в городе Черноморск, когда группа реагирования патрульной полиции проверяла документы водителя ВАЗа, который подрезал автомобиль полицейских.
В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
Виновник ДТП в отделе полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, в курортном районе Одессы мусоровоз сбил мужчину. От травм пострадавший скончался.