В курортном районе Одессы мусоровоз сбил мужчину

"Около 4:00 поступила информация о том, что в районе пляжа в Аркадии есть человек, который погиб бы от наезда. На месте происшествия очевидцы сообщили, что это был мусоровоз. Выехала следственно-оперативная группа, приехали медики, которые подтвердили смерть. Следователи оформили материалы, и дальше будет вестись следствие", - отметила Марченко.

Она подтвердила, что по данному факту было открыто уголовное производство.

По словам Марченко, вся территория оборудована камерами наблюдения, поэтому с камер будет отобрано видео, по данным которого будет работать следствие.

Кроме того, как отметила Марченко, документов при себе погибший мужчина не имел.

Напомним, в Кропивницком мусоровоз попал в тройную ДТП.