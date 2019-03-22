Сміттєвоз потрапив у потрійну ДТП в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, близько 10-ї години, на вулиці Велика Пермська водій автомобіля УАЗ не вибрав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем МАЗ. Про це поінформували УНН в прес-службі патрульної поліції.
Позаду автомобіля УАЗ рухався автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечної дистанції та здійснив з ним зіткнення.
Унаслідок подвійного ДТП травмованих осіб не було. На водіїв УАЗ та Chevrolet Lacetti інспектори склали протоколи за ст.124 КУпАП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лисичанську в ДТП з маршруткою загинула жінка
Як повідомляв УНН, одна з трьох постраждалих у ДТП з маршруткою, яке сталося ввечері 21 березня у столиці, перебуває у тяжкому стані.