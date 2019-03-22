Мусоровоз попал в тройную ДТП в Кропивницком

Позади автомобиля УАЗ двигался автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил с ним столкновение.



В результате двойного ДТП травмированных не было. Водителей УАЗ и Chevrolet Lacetti инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП.



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Как сообщал УНН, одна из трех пострадавших в ДТП с маршруткой, которое произошло вечером 21 марта в столице, находится в тяжелом состоянии.