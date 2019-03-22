Мусоровоз попал в тройную ДТП в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, около 10 часов, на улице Большая Пермская водитель автомобиля УАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем МАЗ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции.
Позади автомобиля УАЗ двигался автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил с ним столкновение.
В результате двойного ДТП травмированных не было. Водителей УАЗ и Chevrolet Lacetti инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП.
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Как сообщал УНН, одна из трех пострадавших в ДТП с маршруткой, которое произошло вечером 21 марта в столице, находится в тяжелом состоянии.