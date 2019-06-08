У курортному районі Одеси сміттєвоз збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У курортному районі Одеси сміттєвоз збив чоловіка. Від травм потерпілий помер. Про це журналісту УНН розповіла керівник прес-служби патрульної поліції Одеси Алла Марченко.
"Близько 4:00 надійшла інформація про те, що в районі пляжу в Аркадії є чоловік, який загинув начебто від наїзду. На місці події очевидці повідомили, що це був сміттєвоз. Виїхала слідчо-оперативна група, приїхали медики, які підтвердили смерть. Слідчі оформили матеріали, і далі буде вестися слідство", - зазначила Марченко.
Вона підтвердила, що за вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження.
За словами Марченко, уся територія обладнана камерами спостереження, тому з камер буде відібрано відео, за даними якого працюватиме слідство.
Крім того, як зазначила Марченко, документів при собі загиблий чоловік не мав.
Нагадаємо, в Кропивницькому сміттєвоз потрапив у потрійну ДТП.