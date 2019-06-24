Пьяный мужчина размахивал ножом на сельском пляже
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киевской области, на сельском пляже, мужчина в нетрезвом состоянии размахивал ножом в ходе конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, в полицию поступило сообщение, что на сельском пляже неизвестный в неадекватном состоянии буянит и размахивает ножом.
"Выехав на место происшествия, полиция выяснила, что находясь в состоянии алкогольного опьянения один из местных жителей подошел к двум другим и начал словесную перепалку.
Во время конфликта пьяный мужчина достал кухонный нож. Один из пострадавших пытался выбить его из руки нападавшего, впрочем тот начал сопротивляться, порезал руку соперника. Другой пострадавший, защищаясь, кулаком попал в острое лезвие", - прокомментировали в полиции.
Подозреваемый хотел догнать соперников и, потеряв их из виду, вернулся на место конфликта. Там он и был задержан полицейскими.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины – хулиганство.
Напомним, на обочине в Киевской области дороги обнаружили тело молодого человека. Оказалось, что он был убит в ходе конфликта.