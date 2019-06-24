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П’яний чоловік розмахував ножем на сільському пляжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У Київській області, на сільському пляжі, чоловік у нетверезому стані розмахував ножем у ході конфлікту. Про це інформує УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

П’яний чоловік розмахував ножем на сільському пляжі

Так, до поліції надійшло повідомлення, що на сільському пляжі невідомий у неадекватному стані буянить та розмахує ножем.

"Виїхавши на місце події, поліція з’ясувала, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння один із місцевих жителів підійшов до двох інших та розпочав словесну перепалку.

Під час конфлікту п’яний чоловік дістав кухонного ножа. Один з потерпілих намагався вибити його з руки нападника, утім той почав пручатися, порізав руку суперника. Інший потерпілий, захищаючись, кулаком попав у гостре лезо", - прокоментували в поліції.

Підозрюваний хотів наздогнати суперників та, втративши їх з поля зору, повернувся на місце конфлікту. Там він і був затриманий поліцейськими.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ст. 296 КК України — хуліганство.

Нагадаємо, на узбіччі у Київській області дороги виявили тіло молодика. Виявилося, що його було вбито у ході конфлікту.

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