П’яний чоловік розмахував ножем на сільському пляжі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Київській області, на сільському пляжі, чоловік у нетверезому стані розмахував ножем у ході конфлікту. Про це інформує УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, до поліції надійшло повідомлення, що на сільському пляжі невідомий у неадекватному стані буянить та розмахує ножем.
"Виїхавши на місце події, поліція з’ясувала, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння один із місцевих жителів підійшов до двох інших та розпочав словесну перепалку.
Під час конфлікту п’яний чоловік дістав кухонного ножа. Один з потерпілих намагався вибити його з руки нападника, утім той почав пручатися, порізав руку суперника. Інший потерпілий, захищаючись, кулаком попав у гостре лезо", - прокоментували в поліції.
Підозрюваний хотів наздогнати суперників та, втративши їх з поля зору, повернувся на місце конфлікту. Там він і був затриманий поліцейськими.
За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ст. 296 КК України — хуліганство.
Нагадаємо, на узбіччі у Київській області дороги виявили тіло молодика. Виявилося, що його було вбито у ході конфлікту.