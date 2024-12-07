Пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Киеве, а затем бросил авто и пытался скрыться вместе с пассажиром
Киев • УНН
24-летний водитель Toyota в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Правоохранители задержали виновника и его 19-летнего пассажира, оба были навеселе.
В Киеве пьяный водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия, правоохранители задержали 24-летнего виновника ДТП и его 19-летнего пассажира, передает УНН.
Детали
Автопроисшествие состоялось сегодня в 7: 40 на Днепровской набережной.
Водитель Toyota, двигаясь на большой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, после чего еще столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате удара потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. Водитель и пассажирка Hyundai не пострадали.
Злоумышленник и его пассажир бросили машину и скрылись с места происшествия, однако их вскоре задержали патрульные полицейские.
Как выяснилось, оба незадолго до ДТП употребляли алкоголь и находились в состоянии алкогольного опьянения: водитель — 1,15 промилле, его товарищ — 0,66 промилле.
Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы, его пассажира могут заключить в тюрьму на 3 года.
Смертельное ДТП в Днепре: полиция усилит контроль за расследованием3 дек. 2024, 20:30 • 28610 просмотров