Смертельное ДТП в Днепре: полиция усилит контроль за расследованием

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW. В аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие. В полиции заявили, что усилят контроль за расследованием. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что ведение дела будет передано Главному следственному управлению Нацполиции.

Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора Украины, - сказал первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев.

Также правоохранители инициировали изменение подследственности в уголовных производствах, касающихся ДТП, в ходе которого водитель этого же автомобиля летом сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра.

Сейчас к расследованию привлечено опытных следователей и оперативников, которые продолжают исследование и сбор доказательств для выяснения всех причин и обстоятельств страшной аварии.

Прокуроры изучили материалы уголовного производства, установлено наличие достаточных доказательств причастности 19-летнего гражданина, который находился за рулем BMW, ему сообщено о подозрении частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, - рассказал заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко.

По его словам, сегодня суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В отношении пассажира BMW-ему объявлено подозрение по 136 Уголовного кодекса Украины. Прокурорами поддержано ходатайство об избрании ему меры пресечения-круглосуточный домашний арест.

По данным следствия, после ДТП водитель с места ДТП скрылся, также с ним находился несовершеннолетний пассажир. Примерно через час они вернулись на место аварии. Согласно имеющимся сведениям, в том числе и видео с камер наблюдения, последним за рулем авто BMW находился совершеннолетний фигурант.

Напомним

В Днепре произошла смертельная авария с участием BMW и Ford, в результате которой погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.

Впоследствии 19-летнему водителю " BMW " сообщили о подозрении в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.