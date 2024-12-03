Смертельное ДТП в Днепре: полиция усилит контроль за расследованием
Киев • УНН
В Днепре водитель BMW вызвал аварию, в которой погибла 10-летняя девочка и пострадали еще четыре человека. Полиция передала дело в Главное следственное управление, подозреваемый взят под стражу.
В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW. В аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие. В полиции заявили, что усилят контроль за расследованием. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что ведение дела будет передано Главному следственному управлению Нацполиции.
Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора Украины,
Также правоохранители инициировали изменение подследственности в уголовных производствах, касающихся ДТП, в ходе которого водитель этого же автомобиля летом сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра.
Сейчас к расследованию привлечено опытных следователей и оперативников, которые продолжают исследование и сбор доказательств для выяснения всех причин и обстоятельств страшной аварии.
Прокуроры изучили материалы уголовного производства, установлено наличие достаточных доказательств причастности 19-летнего гражданина, который находился за рулем BMW, ему сообщено о подозрении частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины,
По его словам, сегодня суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
В отношении пассажира BMW-ему объявлено подозрение по 136 Уголовного кодекса Украины. Прокурорами поддержано ходатайство об избрании ему меры пресечения-круглосуточный домашний арест.
По данным следствия, после ДТП водитель с места ДТП скрылся, также с ним находился несовершеннолетний пассажир. Примерно через час они вернулись на место аварии. Согласно имеющимся сведениям, в том числе и видео с камер наблюдения, последним за рулем авто BMW находился совершеннолетний фигурант.
Напомним
В Днепре произошла смертельная авария с участием BMW и Ford, в результате которой погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.
Впоследствии 19-летнему водителю " BMW " сообщили о подозрении в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.