Пьяный водитель на BMW влетел в остановку в Хмельницком, три человека погибли - полиция
Киев • УНН
В Хмельницком водитель BMW X6, по данным полиции, в нетрезвом состоянии столкнулся с двумя авто и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли три женщины, которые находились на остановке.
В Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, три человека погибли, полиция задержала нетрезвого водителя, сообщили в ГУНП в Хмельницкой области в понедельник, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 07:20 часов на остановке по улице Заречанской, 9.
«Водитель автомобиля «BMW X6», двигаясь по улице Заречанской, допустил касательное столкновение с автомобилями «Skoda Octavia» и «Mazda», после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП трое женщин (60, 56 и 53 лет), которые стояли на остановке, от полученных травм погибли», - сообщили в полиции.
«Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия», - отметили правоохранители.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.
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