Пьяная женщина зарезала мужа из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Донецкой области пьяная 57-летняя женщина зарезала из-за ревности мужа во время застолья, ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области, передает УНН.
Инцидент произошел в селе Нововодяное. 36-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей женой. На почве ревности между ними произошла ссора, во время которой злоумышленница схватила со стола нож и трижды ударила им мужчину в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Правоохранители изъяли орудие преступления и направили его на экспертизу.
Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, в Кировоградской области больной сын зарезал своего отца.