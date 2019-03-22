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П’яна жінка зарізала чоловіка через ревнощі

Київ • УНН

 • 23031 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На Донеччині п’яна 57-річна жінка зарізала через ревнощі чоловіка під час застілля, їй загрожує ув’язнення строком до 15 років. Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції Донецької області, передає УНН.

П’яна жінка зарізала чоловіка через ревнощі

Інцидент стався у селі Нововодяне. 36-річний чоловік розпивав алкогольні напої разом із своєю дружиною. На ґрунті ревнощів між ними сталася сварка, під час якої зловмисниця схопила зі стола ніж і тричі вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину та направили його на експертизу.

Наразі жінку затримано, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Кіровоградщині хворий син зарізав свого батька.

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