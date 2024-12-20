ППО Украины уничтожила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки РФ
Киев • УНН
Украинские силы обороны сбили 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией РФ ночью и утром 20 декабря. В Киеве есть погибшие и раненые.
Силы обороны Украины сбили 5 из 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией РФ в ночь на 20 декабря и сегодня утром. Еще 20 беспилотников потеряны локационно. В результате атаки повреждены здания в Киеве, есть погибшие и раненые, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ с 19:00 19 декабря противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 65-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях
Из-за активного противодействия Сил обороны 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате ночного ракетно-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.
Около 7.00 20 декабря 2024 противник нанес удар по столице Украины 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской обл. - РФ.
В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву
Отмечается, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые.
Добавим
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты ГНКИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.
Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты ГНКИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.
Ранее специалисты ГНКИСЭ также рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые Россия использует для атак на Украину.