ППО Украины уничтожила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки РФ

ukenru
Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
07:00 • 99926 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 125549 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 150052 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 195906 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 149384 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 136030 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 155546 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 151117 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 134275 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111988 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 5 человек

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 5 человек

 • 106488 просмотра
В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

05:00 • 108685 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

05:05 • 109522 просмотра
Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

05:11 • 108722 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

07:20 • 109957 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 195954 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 141620 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 161476 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 169315 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 182322 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 100364 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

07:20 • 109957 просмотра
Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

 • 103825 просмотра
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

 • 106323 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

 • 106404 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ППО Украины уничтожила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки РФ

ППО Украины уничтожила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки РФ

Киев  •  УНН

 • 7759 просмотра

Read in English

Украинские силы обороны сбили 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией РФ ночью и утром 20 декабря. В Киеве есть погибшие и раненые.

Силы обороны Украины сбили 5 из 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией РФ в ночь на 20 декабря и сегодня утром. Еще 20 беспилотников потеряны локационно. В результате атаки повреждены здания в Киеве, есть погибшие и раненые, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ с 19:00 19 декабря противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 65-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях

- указали в ВС ВСУ.

Из-за активного противодействия Сил обороны 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате ночного ракетно-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Около 7.00 20 декабря 2024 противник нанес удар по столице Украины 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской обл. - РФ.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву

- рассказали в ВС ВСУ.

Отмечается, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Добавим

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты ГНКИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.

Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты ГНКИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.

Ранее специалисты ГНКИСЭ также рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые Россия использует для атак на Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина
kievКиев