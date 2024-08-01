ЕС успокаивает Венгрию и Словакию, что с транспортировкой нефти все в порядке - Bloomberg 28 минут назад • 7376 просмотра

Разминирование земель: заявки на получение компенсации уже подали 100 аграриев 59 минут назад • 6834 просмотра

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