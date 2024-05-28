Взрыв слышали в Харькове - СМИ

Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6

В результате российского авиаудара в Алексеево-Дружковке Донецкой области были ранены шесть человек, в том числе мать и ее четырехлетний сын, а также повреждены десятки домохозяйств, церковь и четыре автомобиля.