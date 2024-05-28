Взрыв слышали в Харькове - СМИ

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В Харькове прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе
Иран накопил 142,1 килограмма 60% обогащенного урана, чего достаточно для нескольких ядерных боеголовок, но США призывают союзников не усиливать давление на Тегеран.
Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров
По словам министра обороны, россия готовится открыть новый фронт на севере, разворачивая больше войск и техники, имея целью использовать всю свою живую силу и огневую мощь против Украины.
Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6
В результате российского авиаудара в Алексеево-Дружковке Донецкой области были ранены шесть человек, в том числе мать и ее четырехлетний сын, а также повреждены десятки домохозяйств, церковь и четыре автомобиля.
Умеров надеется, что F-16 будут доставлены очень скоро
Министр обороны Украины ожидает получить истребители F-16 от союзников «очень, очень скоро». На вопрос, сколько Киев ожидает получить, Умеров ответил: «Нам нужно столько, сколько мы можем получить».
Зеленский на аэродроме "Мелсбрук" осмотрел истребители F-16
Президент Украины Владимир Зеленский посетил бельгийскую военную базу, где украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку на истребителях F-16.
Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях
Российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе и артиллерийскими снарядами, повредив 6 частных домов, 5-этажный дом, теплицу и линии электропередач, но никто не пострадал.
Финансировала войска рф: в Украине будут судить жену Медведчука Оксану Марченко
Оксане Марченко, жене пророссийского политика Виктора Медведчука, грозит до 8 лет лишения свободы за финансирование российских оккупационных сил в Крыму с 2014 года, включая выплаты российской гвардии и Министерству внутренних дел.
Зеленский прибыл в Португалию - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию, где как ожидается он подпишет соглашение по безопасности между Украиной и Португалией.
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента и принял противоречивый закон об «иностранных агентах», который, по словам критиков, является инспирированным россией и может помешать европейским устремлениям страны.