Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

В результате очередной атаки рф на Харьков есть "прилет" в промзону. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется - сообщил Терехов.

Ранее

ВС ВС Украины предупредили о запуске КАБ в Харьковской области. Мэр Харькова сообщил о "прилетах" в городе, предварительно в центре.