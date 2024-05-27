Вибухи у Харкові: є "приліт" у промзону, інформація про постраждалих уточнюється
Київ • УНН
У результаті російської атаки є "приліт" у промзону Харкова, деталі щодо постраждалих все ще уточнюються.
У результаті чергової атаки рф на Харків є "приліт" у промзону. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється
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