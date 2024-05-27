У Харкові "прильоти", попередньо у центрі міста - мер
Київ • УНН
ПС ЗС України попередили про запуск КАБ у Харківській області. Мер Харкова повідомив про "прильоти" у місті, попередньо у центрі.
Мер Харкова повідомив про "прильоти", попередньо у центрі міста. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБ у напрямку Харкова, пише УНН.
Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста.
"Ворог завдав удар по Харкову. Є загроза повторних пусків!" - вказав голова Харківьскої ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - повідомили перед цим у ПС ЗСУ у Telegram, додавши згодом: "КАБ в напрямку Харкова!".
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