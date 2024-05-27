В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

Мэр Харькова сообщил о "прилетах", предварительно в центре города. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБ в направлении Харькова, пишет УНН.

Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города. - написал Терехов в Telegram.

"Враг нанес удар по Харькову. Есть угроза повторных запусков!" - указал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Ранее

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - сообщили перед этим в ВС ВСУ в Telegram, добавив впоследствии: "КАБ в направлении Харькова!".

"Харьков и район: будьте в укрытиях!" - призвал глава Харьковской ОВА в Telegram.

"Суспільне" сообщило о "взрыве в Харькове".

В Харьковской и ряде других областей - воздушная тревога.

Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА