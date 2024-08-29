ПВО работает по вражеским БпЛА на Киевщине
Киев • УНН
Киевская областная военная администрация сообщает о работе сил противовоздушной обороны по вражеским беспилотным летательным аппаратам на территории Киевской области.
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским БпЛА. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Напомним
Ранее Киевская городская государственная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице Украины. В свою очередь, Воздушные Силы проинформировали о БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.
У Києві оголошено повітряну тривогу28 августа 2024, 23:03 • 7829 просмотров