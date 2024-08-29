ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині
Київ • УНН
Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотних літальних апаратах на території Київської області.
На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо
Раніше Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України. У свою чергу, Повітряні Сили поінформували щодо БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.
У Києві оголошено повітряну тривогу29.08.24, 02:03 • 30268 переглядiв