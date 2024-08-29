ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині

На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Київська область!

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.



Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

