У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України.
У столиці оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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