Повітряна тривога в низці областей України. У Повітряних силах попередили про ракету на Київщину
Київ • УНН
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракету курсом на Київщину, проте моніторингові канали її не фіксують. Українців закликають залишатися в укриттях.
У низці областей України оголошено повітряну тривогу, передає УНН.
У Повітряних силах попередили про ракету курсом на Київщину. Проте за даними моніторингових каналів, ракета наразі не фіксується.
Крім того, моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів на Сумщині, але наразі дана інформація не підтверджена.
Українців закликають не покидати укриття до відбоїв.