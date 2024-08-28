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Повітряна тривога в низці областей України. У Повітряних силах попередили про ракету на Київщину

Повітряна тривога в низці областей України. У Повітряних силах попередили про ракету на Київщину

Київ • УНН

 • 32111 перегляди

У кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракету курсом на Київщину, проте моніторингові канали її не фіксують. Українців закликають залишатися в укриттях.

У низці областей України оголошено повітряну тривогу, передає УНН.

У Повітряних силах попередили про ракету курсом на Київщину. Проте за даними моніторингових каналів, ракета наразі не фіксується.

Крім того, моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів на Сумщині, але наразі дана інформація не підтверджена.

Українців закликають не покидати укриття до відбоїв.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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