Воздушная тревога в ряде областей Украины. В Воздушных силах предупредили о ракете на Киевщину

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, передает УНН.

В Воздушных силах предупредили о ракете курсом на Киевщину. Однако по данным мониторинговых каналов, ракета пока не фиксируется.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов на Сумщине, но пока данная информация не подтверждена.

Украинцев призывают не покидать укрытия до отбоя.