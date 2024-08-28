Воздушная тревога в ряде областей Украины. В Воздушных силах предупредили о ракете на Киевщину
Киев • УНН
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Киевщину, однако мониторинговые каналы ее не фиксируют. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, передает УНН.
В Воздушных силах предупредили о ракете курсом на Киевщину. Однако по данным мониторинговых каналов, ракета пока не фиксируется.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов на Сумщине, но пока данная информация не подтверждена.
Украинцев призывают не покидать укрытия до отбоя.