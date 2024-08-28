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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушная тревога в ряде областей Украины. В Воздушных силах предупредили о ракете на Киевщину

Воздушная тревога в ряде областей Украины. В Воздушных силах предупредили о ракете на Киевщину

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 18:37  •  15231 просмотра

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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Киевщину, однако мониторинговые каналы ее не фиксируют. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, передает УНН.

В Воздушных силах предупредили о ракете курсом на Киевщину. Однако по данным мониторинговых каналов, ракета пока не фиксируется.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов на Сумщине, но пока данная информация не подтверждена.

Украинцев призывают не покидать укрытия до отбоя.

Антонина Туманова

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