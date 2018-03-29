Путевки на лето: раннее бронирование набирает обороты среди украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В этом году раннее бронирование туристических путевок на летний отдых стало более популярным, чем раньше. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
"В этом году очень активно раннее бронирование, до 15% всех продаж идет на лето. В январе было раза в три больше раннего бронирования, чем раньше", - заявил Рудич.
По его словам, возможно, это свидетельствует о том, что ситуация в стране немного стабилизировалась, в результате чего люди могут позволять себе больше.
Наиболее популярными направлениями по прежнему остается Турция и Египет.
"Турция, Египет – на лето наиболее популярны. Тунис еще очень активно продается. У него очень большой потенциал роста. Европа будет – Испания, Греция, Италия", - отметил Рудич.
Напомним, наиболее популярным туристическим направлением на пасхальные выходные является Египет.