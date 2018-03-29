Путевки на лето: раннее бронирование набирает обороты среди украинцев

"В этом году очень активно раннее бронирование, до 15% всех продаж идет на лето. В январе было раза в три больше раннего бронирования, чем раньше", - заявил Рудич.

По его словам, возможно, это свидетельствует о том, что ситуация в стране немного стабилизировалась, в результате чего люди могут позволять себе больше.

Наиболее популярными направлениями по прежнему остается Турция и Египет.

"Турция, Египет – на лето наиболее популярны. Тунис еще очень активно продается. У него очень большой потенциал роста. Европа будет – Испания, Греция, Италия", - отметил Рудич.

Напомним, наиболее популярным туристическим направлением на пасхальные выходные является Египет.