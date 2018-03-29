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Путівки на літо: раннє бронювання набирає обертів серед українців

Київ • УНН

 • 24966 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Цього року раннє бронювання туристичних путівок на літній відпочинок стало популярнішим, ніж раніше. Про це в коментарі УНН розповів директор Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

"У цьому році дуже активне раннє бронювання, до 15% всіх продажів йде на літо. У січні було рази в три більше раннього бронювання, ніж раніше", - заявив Рудич.

За його словами, можливо, це свідчить про те, що ситуація в країні трохи стабілізувалася, в результаті чого люди можуть дозволяти собі більше.

Найбільш популярними напрямками як і раніше залишається Туреччина і Єгипет.

"Туреччина, Єгипет - на літо найбільш популярні. Туніс ще дуже активно продається. У нього дуже великий потенціал зростання. Європа буде - Іспанія, Греція, Італія", - зазначив Рудич.

Нагадаємо, найбільш популярним туристичним напрямком на великодні вихідні є Єгипет.

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