Путівки на літо: раннє бронювання набирає обертів серед українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Цього року раннє бронювання туристичних путівок на літній відпочинок стало популярнішим, ніж раніше. Про це в коментарі УНН розповів директор Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.
"У цьому році дуже активне раннє бронювання, до 15% всіх продажів йде на літо. У січні було рази в три більше раннього бронювання, ніж раніше", - заявив Рудич.
За його словами, можливо, це свідчить про те, що ситуація в країні трохи стабілізувалася, в результаті чого люди можуть дозволяти собі більше.
Найбільш популярними напрямками як і раніше залишається Туреччина і Єгипет.
"Туреччина, Єгипет - на літо найбільш популярні. Туніс ще дуже активно продається. У нього дуже великий потенціал зростання. Європа буде - Іспанія, Греція, Італія", - зазначив Рудич.
Нагадаємо, найбільш популярним туристичним напрямком на великодні вихідні є Єгипет.