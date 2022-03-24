путина и лукашенко с его режимом ждут последствия за агрессию против Украины – G7

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"Мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности президента путина и архитекторов и сторонников этой агрессии, включая режим лукашенко в беларуси. Для этого мы будем продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - сказано в коммюнике.

Детали

G7 заявила, что российское руководство обязано немедленно выполнить решение Международного суда ООН о приостановке военных операций, начатых им 24 февраля 2022 года на территории Украины, без каких-либо дальнейших промедлений. Группа также призвала россию вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины.

"Семерка" также призывает белорусские власти избегать дальнейшей эскалации и воздержаться от использования своих военных сил против Украины.

“Более того, мы призываем все страны не оказывать военную или иную помощь россии для продолжения ее агрессии в Украине. Мы будем бдительно следить за любой такой помощью", - сказано в коммюнике.

Страны группы подчеркнули свою решимость применить к россии суровые последствия, в том числе путем полного осуществления уже введенных экономических и финансовых мер.

"Группа семи" также обещает продолжить тесное сотрудничество, в том числе путем привлечения правительств других стран, к принятию ограничительных мер, аналогичных тем, которые уже введены членами "семерки".

"Мы готовы применить дополнительные меры в случае необходимости, продолжая действовать в единстве. Мы высоко оцениваем усилия тех партнеров, которые присоединились к нам в этих усилиях", - говорится в коммюнике.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Группы семи" лишить россию возможности использовать GPS на войне и полностью заблокировать Центробанк рф от глобальной финансовой системы.