путіна та лукашенко з його режимом чекають наслідки за агресію проти України – G7
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. "Група семи" пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності особисто президента росії володимира путіна за його агресію проти України, а також співучасників. Про це йдеться в комюніке за підсумками сьогоднішнього саміту сімки в Брюсселі, пише УНН.
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"Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента путіна і архітекторів і прихильників цієї агресії, включаючи режим лукашенка в білорусі. Для цього ми будемо продовжувати працювати разом з нашими союзниками і партнерами по всьому світу", - сказано в комюніке.
Деталі
G7 заявила, що російське керівництво зобов'язане негайно виконати рішення Міжнародного Суду ООН про припинення військових операцій, розпочатих ним 24 лютого 2022 року на території України, без будь-яких подальших зволікань. Група також закликала росію вивести свої військові сили і техніку з усієї території України.
"Сімка" також закликає білоруську владу уникати подальшої ескалації і утриматися від використання своїх військових сил проти України.
"Більше того, ми закликаємо всі країни не надавати військову чи іншу допомогу росії для продовження її агресії в Україні. Ми будемо пильно стежити за будь-якою такою допомогою", - сказано в комюніке.
Країни групи підкреслили свою рішучість застосувати до росії суворі наслідки, в тому числі шляхом повного здійснення вже введених економічних і фінансових заходів.
"Група семи" також обіцяє продовжити тісну співпрацю, в тому числі шляхом залучення урядів інших країн, до прийняття обмежувальних заходів, аналогічних тим, які вже введені членами "сімки".
"Ми готові застосувати додаткові заходи в разі необхідності, продовжуючи діяти в єдності. Ми високо оцінюємо зусилля тих партнерів, які приєдналися до нас в цих зусиллях", - йдеться в комюніке.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав країни "Групи семи" позбавити росію можливості використовувати GPS на війні і повністю заблокувати Центробанк рф від глобальної фінансової системи.