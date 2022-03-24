путіна та лукашенко з його режимом чекають наслідки за агресію проти України – G7

КИЇВ. 24 березня. УНН. "Група семи" пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності особисто президента росії володимира путіна за його агресію проти України, а також співучасників. Про це йдеться в комюніке за підсумками сьогоднішнього саміту сімки в Брюсселі, пише УНН.