Зеленский призвал "Большую семерку" отключить рф от GPS и полностью заблокировать Центробанк россии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" лишить россию возможности использовать GPS на войне и полностью заблокировать Центробанк рф от глобальной финансовой системы. Об этом он сказал выступая на саммите "Большой семерки", передает корреспондент УНН.
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"Мы все должны действовать немедленно! Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большим уровнем проблем. Лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это надо, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политической безопасности глобального кризиса. Невиданных вызовов!" - подчеркнул Зеленский.
Детали
Президент отметил, что требуется полное эмбарго на торговлю с Россией.
"Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полную блокировку от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться в том числе в репарации для восстановления Украины", - сказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил, что нужно еженедельно ужесточать санкции против России.
Дополнение
США ввели новые санкции против 328 депутатов госдумы россии, 48 российских предприятий, связанных с оборонным сектором рф, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а также ограничили операции с золотом при взаимодействии с центральным банком рф.