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Зеленський закликав "Велику сімку" відключити рф від GPS та повністю заблокувати Центробанк росії

Київ • УНН

 • 170401 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав країни "Великої сімки" позбавити росію можливості використовувати GPS на війні та повністю заблокувати Центробанк рф від глобальної фінансової системи. Про це він сказав виступаючи на саміті "Великої сімки", передає кореспондент УНН.

Зеленський закликав "Велику сімку" відключити рф від GPS та повністю заблокувати Центробанк росії

Цитата

"Ми всі повинні діяти негайно! Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України. Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем. Краще зараз посилити санкції проти Росії настільки, наскільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпекової глобальної кризи. Небачених викликів!" - наголосив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією.

"Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей! А їхні заморожені активи повинні перетворитись в тому числі на репарації для відбудови України", - сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський зазначив, що потрібно щотижнево посилювати санкції проти росії.

Доповнення

США ввели нові санкції проти 328 депутатів держдуми росії, 48 російських підприємств, пов'язаних з оборонним сектором рф, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а також обмежили операції із золотом при взаємодії із центральним банком рф.

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