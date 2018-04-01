Путин уволил губернатора Кемеровской области

“Президент подписал Указ „О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области“. Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилев”, — сказано в сообщении.

Таким образом, Путин принять отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по собственному желанию и назначил Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее, Тулеев пояснил причины своей отставки в видеообращении.

“Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя”, — сказал он.

Напомним, в российском Кемерово состоялся митинг в связи с массовой гибелью людей при пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”. Митингующие потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а также требовали отставки президента РФ Владимира Путина.