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Путин уволил губернатора Кемеровской области

Путин уволил губернатора Кемеровской области

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальном сайте российского президента.

“Президент подписал Указ „О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области“. Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилев”, — сказано в сообщении.

Таким образом, Путин принять отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по собственному желанию и назначил Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее, Тулеев пояснил причины своей отставки в видеообращении.

“Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя”, — сказал он.

Напомним, в российском Кемерово состоялся митинг в связи с массовой гибелью людей при пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”. Митингующие потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а также требовали отставки президента РФ Владимира Путина.

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