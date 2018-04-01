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Путін звільнив губернатора Кемеровської області

Путін звільнив губернатора Кемеровської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прийняв відставку губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, передає УНН з посиланням на повідомлення на офіційному сайті російського президента.

“Президент підписав Указ „Про дострокове припинення повноважень Губернатора Кемеровської області“. Цим же документом т.в.о. голови регіону призначено Сергія Цивільов”, — сказано в повідомленні.

Таким чином, Путін прийняти відставку губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва за власним бажанням і призначив Сергія Цівілева тимчасово виконуючим обов’язки губернатора області до вступу на посаду особи, обраної губернатором Кемеровської області.

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Раніше, Тулєєв пояснив причини своєї відставки у відеозверненні.

“Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино правильним рішенням, тому що з таким важким тягарем на посаді губернатора, ну не можна, морально не можна”, — сказав він.

Нагадаємо, в російському Кемерово відбувся мітинг у зв’язку з масовою загибеллю людей під час пожежі в ТЦ “Зимова вишня”. Мітингувальники вимагали відставки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, а також вимагали відставки президента РФ Володимира Путіна.

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