путин собрал большое совещание из-за событий в Махачкале: что известно
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. российский диктатор владимир путин собрал большое совещание после вчерашних событий в Махачкале, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова, будут обсуждаться попытки Запада использовать то, что произошло на Ближнем Востоке для раскола общества.
"путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий", - пишут росСМИ.
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Напомним
Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.
Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.
на это событие отреагировали в США, осудив антисемитские протесты.