путін зібрав велику нараду через події в Махачкалі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. російський диктатор володимир путін зібрав велику нараду після вчорашніх подій у Махачкалі, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За словами прессекретаря президента рф дмитра рєскова, обговорюватимуться спроби Заходу використати те, що сталося на Близькому Сході для розколу суспільства.
"путін заявив про спроби дестабілізації та розколу російського суспільства ззовні, у тому числі за допомогою витончених технологій", - пишуть росЗМІ.
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Нагадаємо
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.
На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.