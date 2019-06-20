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Путин заявил, что жители ОРДЛО стоят в "очередях" за российским паспортам

Киев • УНН

 • 10568 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за российским паспортом выстраиваются очереди из жителей ОРДЛО, и что Россия будет “совершенствовать систему предоставления гражданства в упрощенном порядке” гражданам Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции после прямой линии, передаёт корреспондент УНН.

Путин заявил, что жители ОРДЛО стоят в "очередях" за российским паспортам

“Что касается паспортов и российского гражданства, то пожалуйста, очереди выстроились, и мы будем предоставлять гражданство по-очереди тем, кто этого хочет. В отношении других граждан Украины, которые хотели бы получить российское гражданство, то, как я уже говорил, будем совершенствовать систему предоставления гражданства в упрощенном порядке”, — сказал Путин.

Ранее Путин пообещал "максимально либерализовать" предоставление украинцам гражданства РФ.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Кабмин принял решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, которые проживают в ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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