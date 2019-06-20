Путин пообещал "максимально либерализовать" предоставление украинцам гражданства РФ

"Мы будем стремиться либерализовать это процесс (предоставление российского гражданства - ред.) и сделать его максимально доступным для украинцев", - сказал Путин.

Также он пообещал проверить, как реализуется норма об упрощенном получении российского гражданства для граждан Украины, находящихся на территории России.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Кабмин принял решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, которые проживают в ОРДЛО.