Путін пообіцяв "максимально лібералізувати" надання українцям громадянства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв "максимально лібералізувати" для громадян України процес отримання російського громадянства. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Ми будемо прагнути лібералізувати це процес (надання російського громадянства - ред.) і зробити його максимально доступним для українців", - сказав Путін.
Також він пообіцяв перевірити, як реалізується норма про спрощене отримання російського громадянства для громадян України, які перебувають на території Росії.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Кабмін ухвалив рішення про невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам, які проживають в ОРДЛО.