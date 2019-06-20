Путін заявив, що жителі ОРДЛО стоять у "чергах" за російськими паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що за російським паспортом шикуються черги з жителів ОРДЛО, і що Росія буде "удосконалювати систему надання громадянства в спрощеному порядку" громадянам України. Про це він сказав на прес-конференції після прямої лінії, передає кореспондент УНН.
"Що стосується паспортів і російського громадянства, то, будь ласка, черги вишикувалися, і ми будемо надавати громадянство по-черзі тим, хто цього хоче. Щодо інших громадян України, які хотіли б отримати російське громадянство, то, як я вже говорив, будемо вдосконалювати систему надання громадянства в спрощеному порядку", - сказав Путін.
Раніше Путін пообіцяв "максимально лібералізувати" надання українцям громадянства РФ.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Кабмін прийняв рішення про невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам, які проживають в ОРДЛО.