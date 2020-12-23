Путин заявил, что Минобороны РФ развернет два госпиталя в оккупированных Ялте и Севастополе для борьбы с COVID-19

“По просьбе Сергея Валерьевича (Аксенова, так называемого „главы Республики Крым“, фактически главы оккупационной российской администрации на полуострове) в ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией”, — сказал президент Российской Федерации на совместном заседании Госсовета и совета по нацпроектам.

Он отметил, что в настоящее время на полуострове наблюдается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Отметим, что согласно статистике федерального штаба по противодействую распространению коронавирусной инфекции: на территории аннексированных украинских АР Крым и Севастополя — 22 463 случаев заболевания и 444 смерти; 6 094 случаев инфекции и 207 смертей соответственно.

За последние сутки на территории аннексированной украинской автономии — зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции на территории полуострова, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 294 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, на территории Севастополя — 83 новых случая заболевания.

Добавим, что статистические данные по АР Крым и Севастополю в настоящее время известны только по данным федерального штаба, или так называемой “местной администрации”, подконтрольной Москве.