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Путін заявив, що Міноборони РФ розгорне два госпіталі в окупованих Ялті та Севастополі для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Два військових госпіталі для надання допомоги хворим COVID-19 будуть розгорнуті в анексованому Москвою українському Криму в найближчі дні. Про це повідомив в середу президент РФ Володимир Путін, пише УНН з посиланням на сайт Кремля.

Путін заявив, що Міноборони РФ розгорне два госпіталі в окупованих Ялті та Севастополі для боротьби з COVID-19

“На прохання Сергія Валерійовича (Аксьонова, так званого „глави Республіки Крим“, фактично глави окупаційної російської адміністрації на півострові) в найближчі дні в Ялті і в Сімферополі будуть розгорнуті два госпіталі міністерства оборони для боротьби з коронавірусною інфекцією”, — сказав президент Російської Федерації на спільному засіданні Держради і ради з нацпроектів.

Він зазначив, що в даний час на півострові спостерігається зростання кількості інфікованих коронавірусною інфекцією.

Відзначимо, що згідно зі статистикою федерального штабу з протидії розповсюдження коронавірусної інфекції: на території анексованих українських АР Крим та Севастополя — 22 463 випадків захворювання і 444 смерті; 6 094 випадків інфекції та 207 смертей відповідно.

За останню добу на території анексованої української автономії — зареєстровано 353 випадки коронавірусної інфекції на території півострова, в тому числі 23 випадки з безсимптомним перебігом захворювання. Із загальної кількості захворілих 294 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 59 — серед контактних щодо раніше зареєстрованих випадків, на території Севастополя — 83 нових випадки захворювання.

Додамо, що статистичні дані щодо АР Крим та Севастополю наразі відомі виключно з даних федерального штабу, або так званої “місцевої адміністрації”, підконтрольної Москві.

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