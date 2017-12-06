Путин вновь будет баллотироваться в президенты России в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведев не собирается быть конкурентом Путину на выборах
Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
Напомним, Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России.