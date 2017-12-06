Путін знову балотуватиметься у президенти Росії в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чинний президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на виборах в 2018 році, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації", - сказав Путін в ході зустрічі з працівниками заводу ГАЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медведєв не збирається бути конкурентом Путіну на виборах
Путін був вперше обраний президентом РФ в березні 2000 року, в 2004 році переобрався на цей пост. З 2008 по 2012 рік працював на посаді голови уряду, а в 2012 знову став главою держави.
Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.
Нагадаємо, Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії.