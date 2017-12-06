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Путін знову балотуватиметься у президенти Росії в 2018 році

Путін знову балотуватиметься у президенти Росії в 2018 році

Київ • УНН

 • 20002 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чинний президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на виборах в 2018 році, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації", - сказав Путін в ході зустрічі з працівниками заводу ГАЗ.

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Путін був вперше обраний президентом РФ в березні 2000 року, в 2004 році переобрався на цей пост. З 2008 по 2012 рік працював на посаді голови уряду, а в 2012 знову став главою держави.

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.

Нагадаємо, Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії.

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