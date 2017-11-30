Медведев не собирается быть конкурентом Путину на выборах

"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", - сказал премьер РФ.

Глава российского правительства пообещал, что о всех кандидатах станет известно "в ближайшее время".

Он также отметил, что правящая в РФ партия "Единая Россия", "безусловно, поддержит Владимира Путина", если президент решит баллотироваться на предстоящих выборах.

Напомним, Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России.