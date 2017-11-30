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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 63067 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 42858 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 53029 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62341 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Медведев не собирается быть конкурентом Путину на выборах

Медведев не собирается быть конкурентом Путину на выборах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента России, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", - сказал премьер РФ.

Глава российского правительства пообещал, что о всех кандидатах станет известно "в ближайшее время".

Он также отметил, что правящая в РФ партия "Единая Россия", "безусловно, поддержит Владимира Путина", если президент решит баллотироваться на предстоящих выборах.

Напомним, Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России.

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