Медведев не собирается быть конкурентом Путину на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента России, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", - сказал премьер РФ.
Глава российского правительства пообещал, что о всех кандидатах станет известно "в ближайшее время".
Он также отметил, что правящая в РФ партия "Единая Россия", "безусловно, поддержит Владимира Путина", если президент решит баллотироваться на предстоящих выборах.
Напомним, Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России.