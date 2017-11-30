Медведєв не збирається бути конкурентом Путіну на виборах

"Що стосується мене особисто, то в поточний політичний період, в поточному політичному сезоні я себе в цій якості не бачу. Але працювати, природно, я продовжу", - сказав прем'єр РФ.

Глава російського уряду пообіцяв, що про всіх кандидатів стане відомо "найближчим часом".

Він також зазначив, що правляча в РФ партія "Єдина Росія", "безумовно, підтримає Володимира Путіна", якщо президент вирішить балотуватися на майбутніх виборах.

Нагадаємо, Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії.