Путин заявил о готовности России предоставить Порошенко политическое убежище

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“Его преследование как государственного преступника, по моему мнению, чрезмерная заявка на „успех“ действующей украинской власти. Мы готовы таким, как Петр Порошенко предоставить политическое убежище в России”, — заявил Путин.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.