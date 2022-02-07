Путін заявив про готовність Росії надати Порошенку політичний притулок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ надати політичний притулок чинному народному депутатові та п'ятому президенту України Петру Порошенку, який підозрюється у державній зраді. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, 7 лютого, передає УНН.
Цитата
“Його переслідування як державного злочинця, на мою думку, надмірна заявка на „успіх“ чинної української влади. Ми готові таким, як Петро Порошенко надати політичний притулок у Росії”, — заявив Путін.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин.