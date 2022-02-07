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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Путін заявив про готовність Росії надати Порошенку політичний притулок

Путін заявив про готовність Росії надати Порошенку політичний притулок

Київ • УНН

 • 41314 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ надати політичний притулок чинному народному депутатові та п'ятому президенту України Петру Порошенку, який підозрюється у державній зраді. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, 7 лютого, передає УНН.

Цитата

“Його переслідування як державного злочинця, на мою думку, надмірна заявка на „успіх“ чинної української влади. Ми готові таким, як Петро Порошенко надати політичний притулок у Росії”, — заявив Путін.

Нагадаємо 

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин.

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